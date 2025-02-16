وفاة سائق توكتوك وإصابة سيدة في تصادم على الطريق الزراعي الغربي بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، مما أسفر عن وفاة سائق التوك توك وإصابة سيدة كانت برفقته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بين:

سيارة ملاكي يقودها المدعو فرج الله ح.س.ف ، 53 عامًا، سائق، ومقيم بمركز المراغة.

يقودها المدعو ، 53 عامًا، سائق، ومقيم بمركز المراغة. دراجة نارية "توك توك" يقودها المدعو محمود ا.م.م، 16 عامًا، عامل، ومقيم بقسم جرجا.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء محاولة قائد التوك توك تفادي إحدى السيارات أمامه، مما أدى إلى اختلال أداة القيادة بيده، فانقلب التوك توك واصطدم بالسيارة القادمة في الاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن:

وفاة قائد التوك توك ، وجرى نقل جثته إلى مستشفى جرجا العام.

، وجرى نقل جثته إلى مستشفى جرجا العام. إصابة مستقلة التوك توك، المدعوة فاطمة ش.ح، 32 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمركز جرجا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتلقت الإسعافات اللازمة وخرجت من المستشفى.

وبسؤال قائد السيارة والمصابة وشقيق المتوفي، المدعو عبد الرؤوف ا.م.م، 25 عامًا، أقروا جميعًا بمضمون الواقعة، ونفى كل من المصابة وشقيق المتوفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.