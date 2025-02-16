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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتقنيات متطورة.. وان بلس تعلن استعدادها لإطلاق هواتف OnePlus 13 Mini

" OnePlus 13 Mini "
" OnePlus 13 Mini "
لمياء الياسين

في الأسبوع الماضي، زعم تقرير من Digital Chat Station (DCS) أن OnePlus تستعد لإطلاق هاتفها الذكي " OnePlus 13 Mini " في أبريل 2025. وقد كشف المسرّب الآن عن بعض التفاصيل الإضافية حول هذا الهاتف الرائد المدمج القادم.


وفي تقرير حديث، ذكرت DCS أن OnePlus 13 Mini سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، على الرغم من حجمه الأصغر. كما يزعم التقرير أن OnePlus، بالإضافة إلى Oppo، تعملان على بطاريات أكبر لأجهزتهما القادمة، والتي قد تتراوح من 6500 مللي أمبير إلى 7000 مللي أمبير. ومن المرجح أن تظهر هذه الأجهزة لأول مرة في النصف الأخير من العام.


 

هاتف ون بلس 13
 

بحسب التسريبات السابقة، من المتوقع أن يضم هاتف OnePlus 13 Mini شاشة OLED OLED LTPO مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K، محاطة بحواف ضيقة. وسيضم الهاتف كاميرا ثلاثية ، بما في ذلك كاميرا رئيسية Sony IMX906 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

تحت الغطاء، سيضم الهاتف شريحة Snapdragon 8 Elite. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف أيضًا بشحن لاسلكي ومستشعر بصمة الإصبع البصري في الشاشة وغطاء خلفي من الزجاج. ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الأجهزة مع اقترابنا من موعد الإطلاق في أبريل.


في أخبار أخرى، تستعد شركة Oppo، العلامة التجارية الشقيقة لشركة OnePlus، لإطلاق الهاتف الذكي القابل للطي Find N5 في 20 فبراير  والمتوقع أن  بيأتي ببطارية 5700 مللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت مع سعة تخزين 1 تيرابايت. وهو يدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات ويعمل بنظام Android 15 المستند إلى ColorOS 15 مع تكامل DeepSeek-R1. يتضمن إعداد الكاميرا ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وتقريب بصري 3x. كما يوفر مقاومة للماء IPX9. سيتم إطلاق الجهاز في الصين والإطلاق العالمي للجهاز في وقت واحد 

هاتف iPhone SE هاتف iPhone SE 4 سعة تخزين شريحة Snapdragon 8 Elite OnePlus 13 Mini

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