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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو ووزير خارجية أمريكا يتفقان على أمرين بخصوص حماس وإيران

نتنياهو و روبيو
نتنياهو و روبيو
محمد على

بعد لقاء مغلق بينهما وخلال جولته إلى المنطقة، قال رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو أنه أجرى  نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، مشيرًا إلى إنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر وزير الخارجية الأمريكي روبيو: " لا أعتقد أن هناك حليفا لإسرائيل أفضل من ترامب ولهذا فيجب إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة وذلك في ظل رؤية الرئيس ترامب الذي أكد أنه لا يمكن لحماس أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية".

وأضاف روبيو: "انهيار نظام الأسد تطور مهم لكن إذا استبدل بقوة مزعزعة أخرى فهذا يجب ألا يحصل وإيران مصدر تهديد في المنطقة والشعب الإيراني ضحية هذا النظام ولهذا فلا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأردف روبيو: "ترامب يعمل مع نتنياهو لضمان إطلاق سراح الرهائن من غزة"، مشيرًا بذلك إلى كلام ترامب من إنه يريد إطلاق سراح الأسرى مرة واحدة".

وقال نتنياهو:"الرئيس ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض وهناك دعم من قبل وزير الخارجية الأمريكية بشكل ثابت لإسرائيل وهو سيستمر".

وتابع: "عقدنا مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية بشأن إيران وسوف ننهي المهمة بشأن إيران وإسرائيل والولايات المتحدة تقفان معا في مواجهة التحديات الإيرانية".


ولفت إلى إنه لديه تنسيق مع ترامب حول فتح أبواب الجحيم كما أسمها بقوله:" لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم إذا لم يطلق كل رهائننا وقد نقاشت مع وزير الخارجية الأمريكي مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد أيضًا".

وأردف: "كما أننا ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك لكن يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل".

وزعم بأن "أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية".

وزعم  إلى إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف قائمة على أكاذيب.

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