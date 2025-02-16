أخبار التكنولوجيا | أسباب بطء سرعة الإنترنت على تليفونك المحمول.. بسعر مش هتلاقيه أحدث هاتف أوبو في الأسواق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

أسباب بطء سرعة الإنترنت على تليفونك المحمول وخطوات مجربة لمضاعفته



نحن نعيش على الإنترنت عمليًا هذه الأيام، لذا عندما يتباطأ اتصال Wi-Fi لديك إلى حد كبير، يكون الأمر محبطًا، إلا أنه في المقابل يجب الانتباه إلى الأسباب التي قد تجعل اتصالك بالإنترنت بطيئًا، وهناك العديد من الطرق لاستكشاف المشكلة وإصلاحها فقد يكون سبب بطء اتصال Wi-Fi هو تحميل الكمبيوتر أو الهاتف أكثر من طاقته. تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى صيانة منتظمة للحفاظ على عملها بأفضل أداء.

بسعر مش هتلاقيه تاني ومواصفات رائدة.. إليك أحدث هاتف أوبو في الأسواق



أطلقت شركة Oppo رسميًا هاتف A3i Plus في الصين، وهو إضافة جديدة إلى سلسلة هواتف A.

وفي المقابل، يبدو أن الهاتف عبارة عن نسخة أعيدت تسميتها من هاتف Oppo A3.

وعلى الرغم من تغيير الاسم، يحتفظ الهاتف الذكي بنفس المواصفات، بما في ذلك شاشة AMOLED عالية التحديث، ومعالج Snapdragon 695، والتركيز على المتانة. أصبح Oppo A3i Plus متاحًا الآن للطلب المسبق، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في 17 فبراير.

بامكانيات رائدة وتصميم متين.. شاومي تستعد لإطلاق أحدث حاسوب في 2025

يبدو أن شركة Xiaomi تعمل على الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من علامتها التجارية الفرعية Redmi فقد كشف إعلان تشويقي جديد عن إطلاق طراز Redmi Book Pro الجديد قريبًا، والذي من المرجح أن يكون إصدار 2025 من مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الراقية للعلامة التجارية. يكشف التسريب أيضًا عن إحدى مواصفاته الرئيسية.

طال انتظارها.. سامسونج تفاجئ متابعيها بسلسلة تحسينات جديدة لهواتفها



بدأت شركة Samsung في طرح أول تحديث برمجي للسلسلة، ويتضمن عددًا من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء ويأتي هذا التحديث بعد إصداره في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو متاح حاليًا للطرازات المقفلة من Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra ويبلغ حجم التحديث، الذي يحمل إصدار البرنامج الثابت S93xUSQU1AYB3، حوالي 500 ميجابايت.





