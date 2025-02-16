الكشف عن موقف مدافع الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك

يعود ياسر إبراهيم نجم الأهلي إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد مباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض ياسر إبراهيم حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز 26 يناير الماضي، والذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية.

واقترب ياسر إبراهيم من إنهاء برنامجه العلاجي وسيخضع لفحص طبي عقب مباراة الزمالك يوم 22 فبراير الجاري؛ لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وسيكون اللاعب قادراً على المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية عقب مباراة القمة بخمسة أيام على أكثر تقدير.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي اليوم الأحد، الموافق 16 فبراير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تُذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأحد عبر قناة "أون تايم سبورت HD"، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتعليق محمد الكواليني.