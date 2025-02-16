بهدف وأسيست.. صلاح يقود ليفربول للفوز على وولفرهامبتون والابتعاد بصدارة البريميرليج

فاز فريق ليفربول بثنائية مقابل هدف على نظيره وولفرهامبتون، في إطار الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم لويس دياز بالهدف الأول في الدقيقة 15 من أسيست الدولي المصري محمد صلاح.

و أضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 ولكن الحكم قرر إلغائه بداعي التسلل.

وقلص كونيا الفارق لفريق الذئاب بهدف أول في الدقيقة 67.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد – فان دايك – كوناتي – روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر – جرافينبرج – لويس دياز – سوبوسلاي – محمد صلاح.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز 17 برصيد 19 نقطة.