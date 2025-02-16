محافظ الدقهلية: الهيئة الوطنية للانتخابات ترسي دعائم الديمقراطية

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفد الهيئة الوطنية للانتخابات بالديوان العام، والمكون من المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الإدارة، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

ودار اللقاء حول دور الهيئة في نشر التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز الوعي بمعنى الديمقراطية والانتخابات، وما قامت به الهيئة من جولات في عدد من المحافظات.

ومن جهته، ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إرساء دعائم الديمقراطية، مثنيا على ما تقوم به في مجال التوعية والتثقيف.