لا تعليق.. محمد رمضان يثير الجدل حول مستقبل الشناوي

أثار محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، الجدل، بشأن ملف تجديد عقد محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.





وينتهي عقد الشناوي في القلعة الحمراء، مع نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي، والانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.





وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «etc»: «هناك ارتفاع في سن بعض اللاعبين دون تدعيم بصفقات في الفترة الماضية، وهناك لاعبين رحلت، وأنا من أجلس مع اللاعبين لحسم ملف التجديد ويستكمل الدور محمد شوقي».





وعن التجديد مع محمد الشناوي، قال: «لا تعليق، ولكن الأمور تسير في اتجاه جيد، وهو قائد الفريق، وأنا من انصار استمراره فيالفريق».





ويعد الشناوي أحد الركائز الأساسية في النادي الأهلي، سواء في أرض الملعب، أو غرفة الملابس، وترغب إدارة الأحمر في استمراره معالفريق خلال المواسم المقبلة.





كان الأهلي، حقق فوزا عريضا، أمس الأحد، على مضيفه الإسماعيلي برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر منمباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.