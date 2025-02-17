استكمال العمل بمشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر وحماية الشاطئ بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الأعمال الجارية بعدد من مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة بمناطق مختلفة.

يجرى استكمال العمل بمشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر، والحائط البحرى لحماية الشاطئ وأيضا تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار .

ويتم تنفيذ أعمال الرصف لحارتى الطريق بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية الرابطة "الأولى" وكذلك تنفيذ أعمال التدبيش للكورنيش ضمن مشروع إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة .

وعلى صعيد آخر، يجرى العمل على قدم وساق بمشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية ، والذى يشمل عدة محاور لتدبيش وانشاء سور وممشى للكورنيش ورصف حارتى الطريق، حيث تم نهو وضع طبقات السن بالقطاع المتبقى تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتية.

كما يشهد الشارع الحربى استكمال أعمال الرصف للطبقة الأسفلتية الرابطة للحارة الأولى من الطريق الذى يبدأ من نقطة طريق عزبة البرج حتى المستشفى التخصصي ، علاوة على تنفيذ أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية ضمن مشروع تطوير محور شطا بمدخل محافظة دمياط.