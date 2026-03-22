وزير الطاقة الإيراني: الهجوم على البنية التحتية استهداف للشعب

أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للبلاد تمثل “هجومًا مباشرًا على الشعب الإيراني”، لكنها لن تؤثر على إمدادات الكهرباء للمواطنين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح الوزير أن إيران تمتلك فائضًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشددًا على أن المواطنين لا داعي للقلق بشأن استمرار التيار الكهربائي، مؤكدًا جاهزية الدولة للتعامل مع أي تأثيرات محتملة نتيجة هذه الهجمات.

ضرب النظام الإيراني

من ناحية أخرى؛ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل ستواصل ضرب النظام الإيراني حتى تحقيق أهداف الحرب المعلنة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية تتضمن مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة، مع تحقيق إنجازات ملموسة، لكنها ليست خالية من الخسائر.

وأوضح المتحدث أن رئيس أركان الجيش أقر خططًا لاستمرار الضربات على حزب الله، في إطار استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية للخصوم الإقليميين وتعزيز الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل.

العمليات العسكرية الحالية

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الحالية أسفرت عن نتائج مهمة، لكنها تحمل في الوقت نفسه تداعيات على صعيد الخسائر، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي تصعيد محتمل لضمان تحقيق أهدافه.