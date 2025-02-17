قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد بنفسك.. الليلة القمر يظهر مع نجم سبيكا لمعانه مثل الشمس 13.5 مرة
أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟
طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟
ترامب ردا على تهديدات أوروبية بحظر سلع أمريكية: يضرون أنفسهم
أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق
فضل صلاة قيام الليل للمسلم.. فيها شرف المؤمن
تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل
مواعيد مباريات اليوم في الجولة 14 من دوري Nile والقنوات الناقلة
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان
روشتة شرعية للاستعداد لشهر رمضان .. تعرف عليها
كيم جونج أون يأمر بمنع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة للجمهور

أحمد العوضي
أحمد العوضي
يمنى عبد الظاهر

احتفل الفنان أحمد العوضي بوصول برومو مسلسله الجديد "فهد البطل" إلى 34 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أيام قليلة من طرحه.


 

وقال "العوضي"، إنه سيقدم مسابقة خلال شهر رمضان، خاصة بمسلسله الجديد "فهد البطل" مشيرًا إلى أن المسابقة ستكون مكونة من 30 يوما، على أن يكون هناك فائزا بشكل يومي.


  

وأضاف أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”: "اخواتي العشق خلو برومو فهد البطل 34 مليون، استنوا 30 مسابقة في رمضان.. خررراااااب".


 

أبطال مسلسل فهد البطل
 

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، وكارولين عزمي، وحمزة العيلي، وعصام السقا، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

ميرنا نور الدين العوضي محمود البزاوي كارولين عزمي مسلسل فهد البطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في رمضان .. التعليم تحسم الجدل

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

خبز

قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025

الصيام

هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

اسعار الذهب

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع الأسعار لمستوى قياسى .. فيديو

بوستر متداول لبرنامج رامز جلال

رامز إيلون مصر.. تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

ربة منزل أمام محكمة الأسرة: طليقي مرتبه وصل 10 آلاف جنيه.. أين حقوق ابنتيه؟

ربة منزل أمام محكمة الأسرة: طليقي مرتبه وصل 10 آلاف جنيه.. أين حقوق ابنتيه؟

بعد أكثر من ربع قرن زواج مطلوبة في بيت الطاعة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

بعد أكثر من ربع قرن زواج ترفض العودة له.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

ندوة تثقيفية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات بنادي جزيرة الورد.. التفاصيل بالصور

ندوة تثقيفية للهيئة الوطنية للانتخابات بنادي جزيرة الورد.. صور

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بملابس كاجوال| صور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

Conclave الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا البريطانية لعام 2025

البافتا
البافتا
البافتا

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

بوسي

قصة جديدة .. المطربة بوسي تحير الجمهور بعد احتفالها بعيد الحب

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد