أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة للجمهور

احتفل الفنان أحمد العوضي بوصول برومو مسلسله الجديد "فهد البطل" إلى 34 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أيام قليلة من طرحه.





وقال "العوضي"، إنه سيقدم مسابقة خلال شهر رمضان، خاصة بمسلسله الجديد "فهد البطل" مشيرًا إلى أن المسابقة ستكون مكونة من 30 يوما، على أن يكون هناك فائزا بشكل يومي.





وأضاف أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”: "اخواتي العشق خلو برومو فهد البطل 34 مليون، استنوا 30 مسابقة في رمضان.. خررراااااب".





أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، وكارولين عزمي، وحمزة العيلي، وعصام السقا، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.