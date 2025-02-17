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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لشهر رمضان.. صحة القليوبية تجري حملة تفتيشية علي الهايبرات بشبرا الخيمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة تفتيشية على الأسواق والهايبرات بمدينة شبرا الخيمة، إستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واستهدفت الحملة الهايبرات والمحال العامة التجارية بشبرا الخيمة، وأسفرت عن ضبط ٣٥٠ كجم بلح جاف ، كما تم سحب عينات من المنتجات المتداولة وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

من ناحية أخرى، قام الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية بشبين القناطر  لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وشملت الجولة المرور على الوحدة الصحية بالاحراز ، حيث تم تحويل النوبتجية للتحقيق بسبب عدم تواجد الطاقم المسئول، مع متابعة حضانات الأطفال والتأكيد على استكمال الملفات الطبية.

كما تم تفقد مستشفى شبين القناطر المركزي، وأصدر وكيل الوزارة اثناء المرور عدة قرارات صارمة لضبط الأداء، منها خصم حافز الإشراف لمشرف الاستقبال ومشرفة التمريض بالمستشفي ، و التشديد على التزام الطاقم الطبي بالزي الرسمي و التأكيد على نظافة المنشآت الصحية و استكمال الملفات الطبية للمرضى في الرعاية المركزة.

كما قرر تحويل المتغيبين إلى التحقيق، وتحويل طاقم تمريض حضّانات الأحراز إلى الشئون القانونية.

وأكد الدكتور اسامه الشلقاني، أن تلك الجولات الميدانية المفاجئة لضمان التزام جميع المنشآت الصحية بمعايير الجودة والانضباط، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وزارة الصحة القليوبية مديرية الصحة

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