عقوبات رادعة في انتظار سفاح المعمورة.. تفاصيل

جاء ضبط سفاح المعمورة والتحقيق معه في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد بالإسكندرية ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة ضده، وفي هذا التقرير نوضح تلك العقوبة..

تنص مادة القتل العمد، المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في الواقعة المعروفة بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد وصول المتهم "ن.ال" 51 سنة، محام، إلى سراي النيابة وسط حراسة مشددة.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم و5 متهمين آخرين 3 سيدات ورجلين هم: كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.