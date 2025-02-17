مصرع شخص في إنهيار عقار قديم بالخانكة

انهار عقار قديم، بمدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية مما تسبب في مصرع أحد السكان ونجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار، خلف كنيسة الخانكة، بشارع عمر الريس، بمركز الخانكة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بفرق الإنقاذ البري، تنسيقًا مع قوة أمنية، وبالفحص والمعاينة، تبين انهيار منزل قديم، لتنجح القوات في انتشال جثة أحد قاطني العقار المنهار، وجار البحث عن ضحايا آخرين، علاوة على رفع الركام، وتم إخطار مدير الأمن بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.