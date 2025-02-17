إصابة 25 طالبا وطالبة ومعلمتين بإشتباه اختناق في الشرقية

أصيب 25 طالب وطالبة ومعلمتين بإشتباه اختناق داخل إحدي المدارس الخاصة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى بلبيس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 25 طالب وطالبة ومعلمتين مصابين بإشتباة اختناق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر استنشاق رائحة كريهة منبعثة من أحد المصانع بالمنطقة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ، وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.