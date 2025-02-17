أبهرت النجمة هنا الزاهد جمهورها بأحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بالحجاب والعباءة السوداء أثناء تواجدها في الرياض، السعودية.

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بالحجاب والعباءة السوداء

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بالحجاب والعباءة السوداء

وأثارت الصور تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، خاصة بعد أن ألمحت إلى تحضيرها لعمل جديد دون الكشف عن أي تفاصيل، مما زاد من حماس جمهورها وترقبهم لمفاجأتها القادمة.

يُذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إقامة جبرية"، الذي حقق نجاحًا لافتًا. وفي حديثها عن العمل خلال استضافتها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، كشفت أنها ترددت في البداية بشأن قبول الدور، لكنها قررت خوض التحدي بعد قراءة السيناريو.

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بالحجاب والعباءة السوداء

وتحدثت هنا عن تحضيراتها العميقة للشخصية، حيث لجأت إلى استشارة طبيب نفسي لفهم دوافع بطلتها "سلمى"، كما شاهدت العديد من الأعمال المشابهة لتتقن الأداء.

كما أعربت عن إعجابها بعدة مشاهد مؤثرة، خاصة المشهد الذي بكت فيه عقب ارتكاب شخصيتها جريمة قتل، حيث تأثرت بشدة حتى بعد انتهاء التصوير، مؤكدة أن زميلتها ثراء جبيل اضطرت لتهدئتها.

وأضافت أن هناك مشهدًا صعبًا جمعها بالفنانة صابرين، حيث اندمجت الأخيرة في التمثيل إلى حد جعلها تشعر برعب حقيقي من أداء هنا، مما زاد من واقعية المشهد وتأثيره.

جدير بالذكر أن مسلسل "إقامة جبرية" من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.