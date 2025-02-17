رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: معرض "أهلا رمضان" يقدم تخفيضات تصل إلى 30%

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الإتحاد العام للغرف التجارية يقوم بدور كبير في توفير السلع للمواطنين بتخفيضات عن الموجودة في الأسواق العادية.

وقال أسامة الشاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سيفتتح غدا معرض “أهلا رمضان” الرئيسي في محافظة الجيزة بمنطقة العمرانية على مساحة 2500 متر، وسيفتتح بالفيديو كونفرانس 28 معرضا آخر على مستوى محافظة الجيزة.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن كافة السلع متوفرة بالتعاون مع وزارة التموين، والشركة القابضة ومع التجار ومع مصنعي المواد الذائية، مؤكدا أن التخفيضات على السلع تتراوح ما بين 15% إلى 25% وهناك سلع عليها تخفيضات 30%.