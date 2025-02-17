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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لقطع أراضي "مسكن"

القرعة العلنية لقطع أراضي "مسكن"
القرعة العلنية لقطع أراضي "مسكن"
محمد صبيح

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إجراء فعاليات القرعة العلنية لقطع الأراضي السكنية المميزة والمتوسطة والصغيرة "مسكن"، والتي تم التقدم عليها خلال الفترة من يوم 7/11/2024 : 6/1/2025، بمدن العاشر من رمضان وأسوان الجديدة وبدر، وذلك  بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

ولفت الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه بالنسبة لمحور الأراضي المميزة في مدينة العاشر من رمضان بلغ إجمالي عدد القطع 1270 قطعة تقدم لحجزها 46 من ذوي الهمم و 1137 مواطنا من باقي العملاء.

وقال: في أسوان الجديدة تم طرح 298  قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة تقدم لحجزها 26 مواطنا من ذوي الهمم و 464 من باقي العملاء، وفي مدينة بدر تم إجراء القرعة على 60 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة تقدم لها 563 من ذوي الهمم و 24696 من باقي العملاء.

وأضاف "الشوربجي"، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لوحدات دار مصر بالعاشر من رمضان ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة اليوم  17/2/2025.

كما تستكمل القرعة لوحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، يوم 18/2/2025، ووحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.
 

القرعة العلنية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق

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