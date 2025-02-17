الريادة: مؤتمر إيجبس 2025 يعزز مكانة مصر كمركز للطاقة بالشرق الأوسط

قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، أن مؤتمر مصر الدولي الثامن للطاقة «إيجبس 2025» بمثابة منصة عالمية لتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية، ويُظهر التزام مصر الراسخ بدعم قطاع الطاقة في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح فعاليات المؤتمر يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الطاقة، وما حققته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات كبيرة في هذا المجال، لتنويع مصادرها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأوضح الدكتور سراج عليوة، أن مصر من خلال هذا المؤتمر تتطلع إلى دعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والصناعة، كما أنها تتبنى استراتيجية طموحة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، حيث تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المصادر الرئيسية لهذه الاستراتيجية.

وأشار أمين تنظيم حزب الريادة، إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق، تقدم ملموس في هذا المجال، حيث أنشأت أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان في أسوان، وهو مشروع يشكل نموذجًا يحتذى به في أفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم الدكتور سراج عليوة حديثه قائلا: ان مؤتمر مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"بمثابة علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق الريادة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم.