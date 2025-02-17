باحث في العلاقات الدولية: مراوغات نتنياهو باتت مكشوفة

أكد توفيق نعمان العابد، الباحث في العلاقات الدولية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل المماطلة والتسويف، ولا يبدو مستعجلًا لتنفيذ أي اتفاق، سواء بوقف إطلاق النار أو إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.



وأوضح العابد، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية هاجر جلال، أن سياسات حكومة نتنياهو القائمة على الاحتلال والاستيطان باتت مكشوفة، مشيرًا إلى أن نتنياهو قد يواصل المناورة في المرحلة المقبلة كما فعل سابقًا، مستغلًا الأوضاع الراهنة لتعطيل أي تقدم نحو تحقيق السلام.



وأضاف أن الموقف العربي، بقيادة مصر والأردن والسعودية، أصبح أكثر حزمًا في مواجهة مخططات نتنياهو، حيث يشدد هذا الموقف الموحد على رفض التهجير وإنهاء الاحتلال كأولوية.

وشدد العابد على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى شأنًا داخليًا فلسطينيًا وعربيًا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، خاصة من الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن مصر والأردن والسعودية حسموا موقفهم برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما سيتجلى بوضوح في القمة الخماسية المرتقبة التي تستضيفها الرياض خلال الأيام المقبلة.



