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وزير مالية الاحتلال يطالب نتنياهو باحتلال غزة وترحيل حماس لدول أخرى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير مالية الاحتلال يطالب نتنياهو باحتلال غزة وترحيل حماس لدول أخرى

الاحتلال
الاحتلال
محمد على

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموترتش، إنه سيطالب خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، الكابنيت، باعتماد خطة الرئيس الأميركي ترامب بشأن غزة، وفق ما ذكر موقع الحرة.

وأضاف سموترتش، في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست، إن "إسرائيل وصلت إلى مفترق طرق، فهل تستسلم حماس أم تستسلم دولة إسرائيل؟".

وقال إنه يجب على إسرائيل إصدار إنذار نهائي واضح لحماس، بإعادة جميع الرهائن إلينا الآن، ومغادرة غزة إلى دول أخرى، ونزع سلاحها".

وأضاف: "إذا لم تستجب حماس للإنذار، فإن إسرائيل ستفتح أبواب الجحيم، احتلال كامل لقطاع غزة، ووقف كامل للمساعدات، ولا ماء، ولا كهرباء، ولا وقود، وسيتم تهجير السكان بالكامل إلى المواصي، ومن هناك ستبدأ إسرائيل على الفور في هجرة سكان غزة إلى دول أخرى، وضم شمال القطاع، والسلسلة المطلة على "سديروت" والبلدات المحيطة، والشريط الأمني، بما في ذلك محور فيلادلفيا". 

الكابنيت نسبة وزير مالية الاحتلال خضوع غزة 100

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