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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات أسرع سيارة فيراري بالإمارات .. صور

فيراري SF90 Stradale
فيراري SF90 Stradale
صبري طلبه

تعتبر السيارة SF90 Stradale واحدة من أغلى سيارات فيراري الايطالية المطروحة في السوق الاماراتي، حيث تتمتع بقدرات فنية عالية الأداء تمنحها الافضلية الكبيرة من ناحية التسارع والانطلاق، بالاضافة إلى وجود باقة من التجهيزات والتصميم الرياضي المميز.

القدرات الفنية لمحرك فيراري SF90 Stradale

تعتمد السيارة فيراري SF90 Stradale على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 986 حصانا و800 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وسرعة قصوى تصل إلى 340 كيلومتر في الساعة.

فيراري SF90 Stradale

تأتي السيارة فيراري SF90 Stradale بتقنيات هجينة تتضمن بطارية سعة 7.9 كيلووات/ساعة، مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية فقط.

فيراري SF90 Stradale

تجهيزات السيارة فيراري SF90 Stradale

تضم السيارة SF90 Stradale كاميرا ورادار، مساعد الفرامل BA، حساسات ركن، نظام مانع الانغلاق، التوزيع الالكتروني لقوى الكبح، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقصورة عصرية ذات مقاعد رياضية، عجلة قيادة متطورة، شاشة داخلية، مكيف هواء أوتوماتيك.

فيراري SF90 Stradale

زودت السيارة بخاصية التشغيل عن بعد، وتضم نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، جنوط رياضية أنيقة، إضاءة بتقنية LED، نظام عادة ثنائي مزدوج، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.650 مم، وطول كلي يقدر بـ 4.710 مم، و1972 مم للعرض.

فيراري SF90 Stradale

سعر السيارة فيراري SF90 Stradale في الامارات 

تقدم السيارة فيراري SF90 Stradale بسعر يبلغ 2,000,500 درهم إماراتي.

فيراري SF90 Stradale فيراري SF90 Stradale محرك فيراري SF90 Stradale أسرع سيارات فيراري سعر السيارة فيراري SF90 Stradale

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