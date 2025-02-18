هل عمل النقابة عطلها عن تقديم أغنيات جديدة؟.. الفنانة نادية مصطفى توضح

أكدت الفنانة نادية مصطفى، أن ابنتي فيروز تمتلك موهبة كبيرة في الغناء، مشيرة إلى أنه تمتلك مقومات النجمة من الصوت والإحساس، خاصة أنه حازت على إعجاب العديد على صوتها.

وقالت نادية مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة""، عبر فضائية "etc"، أن فوجئت بتميز ابنتي في الغناء، مؤكدة أنه عملنا على دعمهابشكل كامل، وغير صحيح على الإطلاق بأنه رفضنا أن تقوم بالغناء.

وتابعت الفنانة نادية مصطفى، أن العمل النقابي لم يعطلني عن عمل الأغاني الخاصة، اخر تجربة ليا كانت "تسلملي ذوقهم"، بالتعاون مع أحد المحلنين والكتاب المميزين.