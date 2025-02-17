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ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

3 دقائق تحدث فيها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر مصر الدولي إيجبس 2025، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي بعد أن وصف مشاعره عن مصر وحبه لها بأغنية “ألف تحية للناس الحقيقية” للمطرب أحمد سعد.

وزير الطاقة السعودي 

وزير الطاقة السعودي 

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لديه أمنية أنه يقدم تحية للشعب المصري الحبيب. 

وأضاف وزير الطاقة السعودي، “كنت اتفرج على الحلقة الأخيرة من إحدى المسلسلات، وكان به أغنية كلماتها بسيطة تقول ”ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية أصحاب أحلى نفسية"، فمن في العالم ذلك إلا في مصر".

وتبين أن المسلسل موضوع عائلي ٣ غناء المطرب أحمد سعد وتقول كلمات أغنية ألف تحية : 

ألف تحية للناس الحقيقية

الناس العشرية أصحاب أحلى نفسية

الناس دي بالذات يستاهلوا سنين سلامات

ولقى بأحضان مطارات ناس مريحة وطبيعية

ناس في السلكان حاجزين والله مكان

لو عايز تعدل مودك ميتوهش العنوان

ناس من جوا نضيفة على القلب كده خفيفة

وقت ما تحب تشوفهم يفضولك مهما كان

ناس غالية غلاوة وحلوة حلاوة

صعب بغيرها في يوم تتساوى

ناس رايقة إنما إيه ولا باصة في إيدك إيه

تضحك من القبل معاهم في بينكم 100 إفيه

أغنية ألف تحية الخاصة بتتر مسلسل “موضوع عائلي ٣”، من كلمات محمد حسن ألحان هشام جمال.

المطرب أحمد سعد وزير الطاقة السعودي إيجبس 2025 أخبار مصر

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