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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاسة إني بحلم.. زوجة عصام صاصا تحتفل بعودته

عصام صاصا
عصام صاصا
يارا أمين

نشرت جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا صورا تجمعها بزوجها بعد انتهاء فترة حبسه على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “حاسة إني بحلم، ربنا يخليك لينا يا حبيبي وتفضل في حضني أنا وابنك طول العمر ”.

قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد تقديم المستندات التي تفيد تسديده 5 غرامات مالية، وذلك عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر.  

الإفراج عن عصام صاصا 

وصرح محامي عصام صاصا بأن موكله حصل على صحة إفراج من النيابة، ويجري الآن نقله إلى قسم شرطة الطالبية لإنهاء إجراءات الإفراج عنه.  

وأوضح الدفاع أن الفنان كان مطالبًا بسداد 5 غرامات مالية، بينها غرامتان تتعلقان بالمصنفات الفنية، و3 غرامات تخص قضايا الكهرباء، وقد تم تسديدها بالكامل.

كانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قد أصدرت حكمًا نهائيًا بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة، وهو الحكم الذي تم تنفيذه بالكامل، ليعود الفنان إلى جمهوره بعد انتهاء فترة العقوبة.

مواد مخدرة النيابة العامة غرامات عصام صاصا جهاد أحمد

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