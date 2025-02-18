أمير هشام: سعادة كبيرة داخل الأهلي بمستوى أحمد رضا.. ومروان عطية يؤجل جراحة "الفتاق"

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة سعادة شديدة بمستوى أحمد رضا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر حرصوا على الإشادة بمستواه كثيرًا عقب لقاء الإسماعيلي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الجميع يشعر بأن صفقة انتقال رضا للأهلي مكسب كبير، وهناك شعور بالإضافة الفنية الجيدة داخل الملعب، كما أشاد لاعبو الفريق بمستواه، كما أن اللاعب بدأ يشعر بالتأقلم والتجانس مع زملائه في الأهلي".

وأضاف: "هناك مؤشرات إيجابية بقدرة أحمد رضا على اللعب بشكل أساسي في الفريق، وأن يقود الأهلي لحصد المزيد من البطولات".

وأشار إلى أن مروان عطية يحتاج لإجراء جراحة "فتق في البطن" وهو متردد في إجرائها حاليًا، خوفًا على مكانه في الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه ينتظر الوقت المناسب للخضوع للعملية الجراحية.

وتابع: "مروان عطية يعاني من شرخ في اليد اليسرى وهي إصابة أيضا يعاني منها، وتحتاج إلى جبيرة، وهي أيضا من الإصابات التي قد تعطل مسيرة اللاعب، خصوصا وهو عنصر أساسي ويرغب في التواجد دائما داخل الملعب".

وأتم: "كولر يثق كثيرا في قدرات مروان عطية ويعتمد عليه بصفة مستمرة داخل صفوف الأهلي".