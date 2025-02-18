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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iPhone 17 Pro.. تصميم جديد أم مجرد شائعة أخرى؟

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
احمد الشريف

شهدت الفترة الأخيرة موجة من التسريبات حول تصميم iPhone 17 Pro، وسط تكهنات باعتماد شريط كاميرا أفقي مستوحى من هواتف Google Pixel، لكن أحدث التقارير تشير إلى أن التصميم لن يكون كما هو متوقع.

تصميم جديد بكاميرات ثلاثية ولكن..

 وفقًا للتسريبات الأولية، كان من المتوقع أن تعتمد Apple على تصميم كاميرا مشابه لهواتف Pixel، لكن تقريرًا حديثًا أكد أن التصميم سيظل ثلاثي العدسات مع تعديل طفيف في الترتيب.

 سيتم تمديد الشريط الأفقي، مع وضع المستشعرات الإضافية مثل فلاش LED، ميكروفون، ومستشعر LiDAR في نهايته بشكل رأسي.

 هذا التعديل قد يمنح الجهاز تصميمًا مزدوج اللون، وهو أمر غير معتاد من Apple.

حقيقة أم إشاعة؟

 بينما أظهرت تسريبات تصميم حافظة (Case) لـ iPhone 17 Pro وجود شريط الكاميرا الجديد، فقد أكد الصحفي Mark Gurman من Bloomberg أن التصميم مستند إلى رسم مزيف، مما يعني أن Apple لم تفكر فيه أساسًا.

ماذا عن واجهة الهاتف؟

 لم يطرأ أي تغيير على Dynamic Island، حيث تشير التسريبات إلى أنه سيظل بنفس الحجم الحالي.
 هناك احتمال أن تتخلى Apple عن الإطار المصنوع من التيتانيوم لصالح الألمنيوم، مما يجعل الهاتف أخف وزنًا.

كاميرات بدقة 48 ميجابكسل وشريحة A19

يتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرات محسنة، حيث ستكون جميع العدسات الخلفية والأمامية بدقة 48 ميجابكسل.

 سيعمل الهاتف بمعالج A19 المصنوع بتقنية 3 نانومتر من TSMC، مما يعزز الأداء والكفاءة.

هل ستقدم Apple تصميمًا جديدًا فعلًا؟

 إذا صحت التسريبات، فقد يكون iPhone 17 Pro خطوة جريئة نحو تصميم أكثر تميزًا، ولكن إذا كانت التقارير حول التصميم المزيف صحيحة، فقد يستمر iPhone في الحفاظ على هويته التصميمية المعتادة.

Apple Google Pixel iPhone 17 Pro

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