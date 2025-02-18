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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من نجل خالد بيبو بعد رحيله عن الأهلي

أول تعليق من نجل خالد بيبو بعد رحيله عن الأهلي
أول تعليق من نجل خالد بيبو بعد رحيله عن الأهلي
علا محمد

علق عمرو خالد بيبو، لاعب فريق الناشئين مواليد (2005) في النادي الأهلي، على رحيله رسميا من القلعة الحمراء، إلى نادي آراو السويسري بشكل نهائي، بعد تفيعل بند الشراء.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل اللاعب، اليوم الإثنين، حيث قال في تصريحات عبر قناة النادي «الأهلي»: «نادي آراو السويسري يتعاقد مع عمرو خالد بيبو من النادي الأهلي»، مضيفا: «جاء تعاقد مع عمرو خالد بيبو من قبل نادي آراو السويسري، بعد تفعيل بند شراء اللاعب».


وقال عمرو خالد بيبو عن رحيله عن الأهلي، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «المفاوضات جارية بين الأهلي والنادي السويسري منذ يناير الماضي، وانتهت اليوم بشكل رسمي، وبشكر الكابتن محمود الخطيب ومحمد رمضان، لأنهم لم يتوقفوا أمام رحيلي».

وأضاف: «أخوض التدريبات حاليا مع الفريق الأول، وهعمل اللي عليا إن شاء الله، وعندي طموح أروح لمكان أكبر في أوروبا».

وقد انتقل عمرو خالد بيبو، مواليد 2005، إلى نادي آراو السويسري، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة في فبراير الماضي.


أصبح عمرو خالد بيبو، هو ثالث لاعب مصري ينضم إلى نادي آراو السويسري أحد أندية دوري الدرجة الثانية، بعد عبد الستار صبري عام 1999، ومحمد جودة عام 2002.

شوبير الأهلي نادي آراو السويسري عمرو خالد بيبو

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