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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مواجهة الهلال ضد الوصل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي
إسلام مقلد

يواصل الهلال السعودي سعيه لتحقيق نتائج مميزة في دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفًا على الوصل الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات.  

 

ترتيب المجموعة والتأهل المبكر

يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 11 نقطة، مع العلم أن الفريقين قد حسما تأهلهما بالفعل إلى دور الـ16 من البطولة.  

 

تاريخ المواجهات بين الفريقين

على الرغم من أن الفريقين لم يتواجهوا من قبل في أي بطولة، إلا أن التاريخ يدعم الهلال أمام الوصل، الذي يملك سجلًا سلبيًا ضد الأندية السعودية. حيث خاض الوصل 5 مباريات أمام الأندية السعودية، حقق الفوز في مباراة واحدة فقط أمام النصر، بينما تلقى 4 هزائم: اثنتان أمام النصر، وواحدة أمام أهلي جدة، ومثلها من الشباب.

 

موعد مواجهة الهلال ضد الوصل

وتنطلق مواجهة الهلال ضد الوصل، اليوم الثلاثاء، على استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات، في تمام الساعة السادسة مساء.  

 

سجل الهلال أمام الأندية الإماراتية

من جانبه، يمتلك الهلال سجلًا قويًا أمام الأندية الإماراتية، حيث خاض 46 مباراة ضدها، حقق الفوز في 23 مباراة، وخسر في 10، بينما انتهت 13 مباراة بالتعادل. وقد واجه الزعيم 8 أندية إماراتية مختلفة، منها العين، الأهلي، الجزيرة، الشباب، الوحدة، شباب بني ياس، الشارقة.

يأمل الهلال في مواصلة تألقه والتمسك بفرصته لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولة الآسيوية، بينما يسعى الوصل لتحقيق مفاجأة وتحسين سجله أمام الأندية السعودية.

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