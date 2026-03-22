حاطط رجل على رجل | والد طفل البحر الأحمر: اللقطة عفوية 100% وحالته الصحية مستقرة

أثارت لقطة لطفل يضع قدمًا فوق الأخرى بعفوية أثناء تلقيه العلاج داخل أحد مستشفيات البحر الأحمر، وبحضور المحافظ، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفت المشهد أنظار المتابعين ببساطته وطابعه الإنساني، وتداولها المستخدمون بشكل كبير بين الإعجاب والتعليقات التي أشادت بعفوية الطفل وبراءة تصرفه.

والد الطفل يروي تفاصيل الحالة الصحية.. التهاب حاد بالشعب الهوائية



قال حسين سامي، والد الطفل سامي الذي ظهر في لقطة عفوية مع محافظ البحر الأحمر داخل المستشفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن نجله تعرض لوعكة صحية مفاجئة تمثلت في التهاب حاد بالشعب الهوائية، وذلك في اليوم التالي لليلة 27 من شهر رمضان.

وأوضح سامي أن الأسرة توجهت فورًا إلى مستشفى الحميات، حيث مكثوا نحو خمس ساعات تحت إشراف الأطباء، قبل أن يتم حجز الطفل داخل المستشفى لمدة أربعة أيام، نتيجة عدم استقرار حالته في البداية، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي تابع الحالة بشكل مستمر حتى تحسنت تدريجيًا.

طفل مرن ومرح.. جلسة أكسجين وسط ضحك ومزاح طبيعي

وأضاف أن الواقعة التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل جاءت بشكل عفوي تمامًا، موضحًا أن نجله كان يتلقى جلسة أكسجين في يومه الأخير داخل المستشفى، وقبل خروجه، وكان يتعامل بطبيعته المرحة المعتادة، ويضع رجل على رجل حيث كان يضحك ويمزح دون أي ترتيب مسبق.

المشهد وقع أثناء حضور المحافظ.. لحظة إنسانية عفوية بالكامل

وأشار إلى أن دخول المحافظ تزامن مع هذه اللحظة العفوية، حيث لاحظ الطفل أثناء جلوسه بشكل تلقائي، ما أضفى على المشهد طابعًا إنسانيًا بسيطًا، لافتًا إلى أن “كل اللي حصل كان بعفوية كاملة، من غير أي تجهيز أو ترتيب”.

وأكد والد الطفل أن الحالة الصحية لنجله أصبحت مستقرة الآن، موجهًا الشكر للفريق الطبي على الرعاية التي قدمت له، ومشيرًا إلى أن كافة الاحتياجات كانت متوفرة داخل المستشفى، قائلًا: “الحمد لله إحنا مش محتاجين أي حاجة، وكل الأمور كانت تمام”.