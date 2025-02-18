طريقة عمل شوكولاتة نوتيلا في المنزل بطعم رائع مثل الجاهزة

طريقة عمل شوكولاتة نوتيلا في المنزل، من منا لا يعشق شوكولاتة نوتيلا اللذيذة التي تتميز بقوامها الكريمي الغني ونكهة البندق الرائعة؟ إذا كنتِ ترغبين في تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية وصحية، فإليكِ طريقة سهلة ومميزة لصنع شوكولاتة نوتيلا مثل الجاهزة تمامًا، بل وأفضل، حيث يمكنكِ التحكم في نسبة السكر والدهون لتناسب ذوقكِ الصحي، للشيف عزة العمدة.

مكونات شوكولاتة نوتيلا المنزلية

1 كوب من البندق المحمص

½ كوب من الكاكاو الخام غير المحلى

¾ كوب من السكر البودرة أو العسل (حسب الرغبة)

¼ كوب من زيت جوز الهند أو زيت البندق (لمنح القوام الكريمي)

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

¼ ملعقة صغيرة من الملح

½ كوب من الحليب السائل أو حليب اللوز (لمنح القوام الناعم - اختياري)

طريقة تحضير شوكولاتة نوتيلا خطوة بخطوة

نوتيلا

تحميص البندق

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وضعي البندق على صينية خبز.

أدخليه الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى يتحمص جيدًا ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، مما يعزز نكهته.

بعد التحميص، افركي البندق باستخدام منشفة نظيفة أو بيديكِ لإزالة القشور بسهولة.



طحن البندق للحصول على زبدة ناعمة

ضعي البندق المحمص في محضر الطعام أو الخلاط القوي، وابدئي في طحنه حتى يصبح قوامه مثل الزبدة الناعمة.

توقفي كل بضع ثوانٍ لكشط الجوانب وإعادة الطحن حتى تحصلي على قوام كريمي تمامًا.



إضافة باقي المكونات

أضيفي الكاكاو الخام، السكر البودرة، الزيت، الفانيليا، والملح إلى زبدة البندق وامزجي جيدًا.

إذا كنتِ ترغبين في قوام أكثر سلاسة، أضيفي الحليب تدريجيًا واستمري في المزج حتى تحصلي على القوام المثالي لشوكولاتة النوتيلا.



تخزين النوتيلا

انقلي النوتيلا إلى برطمان زجاجي معقم واحتفظي بها في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة للحفاظ على نكهتها.

يمكن الاحتفاظ بها لمدة 2-3 أسابيع مع التأكد من إغلاق البرطمان جيدًا.

نصائح لضمان نوتيلا منزلية مثالية

إذا كنتِ ترغبين في نكهة أقوى للبندق، أضيفي القليل من زيت البندق بدلًا من زيت جوز الهند.

لجعل النوتيلا أكثر صحة، استخدمي العسل بدلًا من السكر البودرة.

إذا كنتِ تفضلينها أكثر كثافة، لا تضيفي الحليب السائل، فالقوام سيصبح كريميًا من الزيت الطبيعي للبندق.

يمكنكِ إضافة القليل من القرفة أو القهوة المطحونة لتعزيز النكهة.



استخدامات شوكولاتة نوتيلا المنزلية

يمكنكِ استخدام النوتيلا في العديد من الوصفات الشهية، مثل:

دهنها على الخبز المحمص أو الكريب للحصول على إفطار لذيذ.

حشوها داخل الكوكيز أو الكيك لإضافة نكهة شوكولاتية غنية.

غمس الفواكه فيها مثل الفراولة والموز كتحلية لذيذة وصحية.

إضافتها إلى الحليب الساخن لصنع مشروب شوكولاتة بالبندق.