الجامع الأزهر يسلط الضوء على فضل ليلة النصف من شعبان بلغة الإشارة

أوضحت د. منى عاشور، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المنظمة العالمية لمترجمي لغة الإشارة، أهمية ليلة النصف من شعبان في الإسلام، مشيرة إلى العبادات المستحبة والأمور التي ينبغي تجنبها لنيل مغفرة الله في هذه الليلة المباركة، حيث تعتبر ليلة النصف من شعبان من الليالي التي تتجلى فيها رحمة الله تعالى، ووردت عدة أحاديث تشير إلى فضلها، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" (رواه ابن ماجه)، كما أن الآية الكريمة: " فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ " [الدخان: 4] تشير إلى ليلة النصف من شعبان، فيُكتب فيها مصير العباد للعام المقبل، كما فسرها بعض العلماء.

وتابعت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية: هناك بعض الأمور التي يجب تجنبها للحصول على مغفرة الله في هذه الليلة؛ فمن الضروري الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ومن أبرزها:الشرك بالله، حيث يُعتبر الشرك أعظم الذنوب، ويجب التوبة الصادقة منه، والخصومة والعداوة، فيُحرم المشاحن من المغفرة، لذا يجب التصالح مع الآخرين، وكذا عقوق الوالدين، فبر الوالدين من الأعمال القريبة إلى الله، وعقوقهما يمنع المغفرة، كما أنه يجب الابتعاد عن قطع الأرحام،ف تُعد قطيعة الرحم من الذنوب التي تحجب المغفرة، لذا ينبغي الحرص على صلة الأرحام، ومنها الظلم وأكل حقوق الناس، فالظلم يمنع المغفرة، وعليه يجب رد الحقوق إلى أصحابها، كما أن الكبائر والإصرار على المعاصي تحجب الرحمة، من لا يتوب عن الكبائر يُحرم من المغفرة.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن ليلة النصف من شعبان تمثل فرصة عظيمة للمغفرة والرحمة، ويتوجب على العبد الاستعداد لها بالتوبة الصادقة وتصحيح علاقاته مع الله ومع الآخرين، ومن خلال تقديم هذه الدروس بلغة الإشارة، يُسهم الأزهر الشريف في نشر الوعي الديني بين فئة الصم وتعزيز ارتباطهم بتعاليم الإسلام.