قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كرواتيا: ملتزمون بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات
أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص
وزير الاستثمار يبحث مع "إمباور نيو إنيرجي" تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة
برامج قرآنية وابتهالات دينية.. الأزهري يعلن خطة الأوقاف الدعوية في رمضان
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال إلكتريك سبل تحسين أداء محطات التوليد وكفاءة التشغيل
وزير الإنتاج الحربي يستعرض التعاون الدفاعي خلال جولته بمعرض IDEX 2025 بالإمارات
تلاعبوا بالأسعار.. قرار عاجل ضد أصحاب عدد من المخابز السياحية
وسط حضور نجوم الاتحاد.. تشييع جنازة عادل البابلي بالإسكندرية
لمن يختم كتاب الله أكثر من مرة في رمضان.. حكم قراءة القرآن بسرعة دون تدبر
محدش طلب منهم.. نبيلة عبيد ترد على انتقادات الرقص فى اختبارات أداء مسلسلها السعودي l خاص
استمارة الثانوية العامة 2025.. التعليم: الخميس آخر موعد للتسجيل
مدبولي: مصر تنفذ إصلاحات تشريعية لتيسير مناخ الأعمال وتعزيز التعاون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيمان كريم: المجلس مستمر في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم

مبادرة أسرتى قوتي
مبادرة أسرتى قوتي
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الورشة الرابعة من المرحلة الثانية  للمبادرة القومية " أسرتي قوتي" بمكتبة مصر العامة في محافظة دمياط، يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022.


جاءت الورشة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ومديري مديريات التضامن والصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، ووحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة لجنة حماية الطفل بالمحافظة، كما شارك في الورشة عدد من مسئولي المجلس في إدارات المرأة والطفل والرصد والمتابعة والعلاقات العامة، بالإضافة إلى مشاركة 100 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.


تضمنت الورشة عقد جلستين حول دور المحافظة والمديريات فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، حيث استعرض ممثلى الجهات جهودهم المبذولة في هذا الملف، وعرض الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وآليات التواصل معهم لتلبية كافة مطالبهم، و تناولت الجلسة الثانية دور منظمات المجتمع المدني فى توعية وإرشاد وتأهيل أسر الأشخاص ذوى الإعاقة،  حيث تم التوجيه بعمل دليل متكامل بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بكافة مديريات محافظة دمياط ، موضح به الأماكن و آليات التواصل لخدمة ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشات للمشاركين، للرد على كافة استفساراتهم، ومعرفة التحديات التي تواجههم للعمل على حلها فورًا، ووجهت نائب محافظ دمياط الجهاز التنفيذي للمحافظة باستلام طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة المطروحة خلال الورشة وحصرها، وتفنيدها والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مديري المديريات التابعين للمحافظة، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.


وخلال اللقاء تم إهداء درع المجلس للمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط تقديرًا لدعم المحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود المبذولة في ذلك، كما تسلمت أيضًا نسخة من كافة إصدارات ومطبوعات المجلس الخاصة بالتوعية.


في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس مستمر في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، ورفع مستوى وعيهم بالخدمات المقدمة، وتحقيق مزيد من الدمج والتمكين لهم في مختلف المجالات، في إطار  المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي ستستمر المرحلة الثانية منها حتى مايو 2025.


أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، ومن خلال التشبيك والورش التي يعقدها المجلس في إطار ذلك، يتعرف المجلس على رؤي وأطروحات الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة، ويعمل على دمجها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يتعاون فيها مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.


ومن جهتها نقلت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتوجيهاته بمج ذوى الإعاقة في المجتمع، وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لهم، والعمل على تعزيز محاور تنمية الأسرة المصرية.


و أكدت " نائب محافظ دمياط "، أن المحافظة تقدم الدعم الكامل لهذه الخطط والجهود لتعزيز أهدافها الرامية نحو رعاية ذوى الإعاقة ودعم أسرهم، ويأتي ذلك تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لافته أن المحافظة تتلقى طلبات وشكاوى الأسر ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالخدمات من خلال الأرقام الخاصة بالشكاوى  كالخط الساخن " 114"، أو الرقم الأرضى 2264121 ، أو عبر تطبيق الواتس أب على رقمي 01556681111 ، 01556682222 .

ذوي الإعاقة المجلس القومي لذوي الإعاقة إيمان كريم أسرتى قوتى القومى لذوى الاعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

صيام الفوائت

ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري رسميا

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

شهداء غزة

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا

المهندس عادل صقر الصقر

العربية للتنمية الصناعية تعقد الاجتماع الرابع للجنتها الاستشارية بطرابلس

المباحثات الروسية الأمريكية في السعودية

الجامعة العربية تُرحب باستضافة السعودية لمحادثات أمريكية روسية

بالصور

أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

استعداداً لموسم الأرز بالشرقية.. اجتماع تنسيقي بين مديريتي الزراعة والري

مديرية الزراعة بالشرقية
مديرية الزراعة بالشرقية
مديرية الزراعة بالشرقية

محدش طلب منهم.. نبيلة عبيد ترد على انتقادات الرقص فى اختبارات أداء مسلسلها السعودي l خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضراوات قبل شهر رمضان

طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان
طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان
طريقة مثالية وصحية لتخزين الخضروات قبل شهر رمضان

فيديو

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

مسلسلات رمضان 2025

التحرش بالأطفال والمراهنات والدارك ويب .. قضايا المجتمع بمسلسلات رمضان 2025

سيرين عبدالنور وهيفاء وهبي

المشتبه الرابع .. مواجهة قوية بين سيرين عبدالنور وهيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد