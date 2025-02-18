رضا سليم يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح في النمسا

طمأن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جمهور الاهلي علي نجم الفريق رضا سليم بعد اجرائه عمليه جراحية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن: رضا سليم لاعب الأهلي يجري جراحة غضروف الركبة بنجاح في النمسا.

ويشعر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بحماسة كبيرة استعدادًا لملاقاة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.



المباراة التي ستجمع الفريقين في ميامي على ملعب هارد روك، ستكون أولى مباريات الأهلي في البطولة، حيث سيتواجه مع الفريق الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي في 14 يونيو 2025.