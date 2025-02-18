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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعليق قوي لـ أحمد موسى على وصول المعدات المصرية لغزة للإعمار

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية نجحت في إدخال المعدات الثقيلة والمنازل المتحركة 'الكرافانات' داخل قطاع غزة.

القضية الفلسطينية لن تموت 

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القضية الفلسطينية لن تموت، وسيتم إفشال كافة المخططات التي تُريد محو القضية.


وأضاف، أن المعدات المصرية الثقيلة تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، وبدأت عملية التمهيد لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية يعمل على مدار الساعة لكي نرى هذا المشهد.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يُريد غزة 'خرابة' لكن مصر وقوة الإدارة المصرية تُريد إعادة الإعمار، والمنازل التي داخلت لأشقائنا في غزة تصنيع مصري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن «عندنا 5000 شركة مصرية جاهزة للعمل في إعادة إعمار غزة، ولدينا كافة المؤهلات والأدوات في مصر، ونحن من عملنا إعادة الإعمار في شرق ليبيا، والشركات المصرية تعمل داخل جمهورية العراق».

أحمد موسى قطاع غزة غزة الإعلامي أحمد موسى القضية الفلسطينية

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