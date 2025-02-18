السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

أكد الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بداية شهر رمضان فلكيًا ستكون يوم السبت 1 مارس، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ممكنة بعد غروب الشمس في مختلف العواصم الإسلامية.

رؤية الهلال مؤكدة في العواصم الإسلامية

وأوضح غريب، خلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس طويلة بما يكفي لرصده، حيث تتراوح فترة المَكث في العواصم الإسلامية بين 20 إلى 44 دقيقة، مما يؤكد إمكانية رؤية الهلال.

وأشار إلى أن جميع الدول الإسلامية، بما في ذلك دول شرق آسيا مثل ماليزيا، باكستان، وإندونيسيا، ستبدأ شهر رمضان مع باقي الدول الإسلامية، حيث تبلغ فترة مكث الهلال هناك ما بين 20 إلى 29 دقيقة.

موعد رمضان مؤكد فلكيًا والقرار النهائي للمفتي

وأوضح الدكتور غريب أن "فترة المَكث" تعني مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس، وهو العامل الأساسي في تحديد إمكانية رؤيته، مؤكدًا أن بداية رمضان فلكيًا يوم السبت 1 مارس، إلا أن القرار النهائي يعود إلى دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الرؤية الشرعية.