محافظ سوهاج: بيع الدواجن بـ 120 جنيهًا في أسواق "اليوم الواحد" و"أهلاً رمضان"

قال اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، إن المحافظة عملت على تنفيذ عدد كبير من الأسواق المتنقلة في إطار توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف سراج أن من بين هذه الأسواق، تم فتح أسواق "اليوم الواحد" ومعارض "أهلاً رمضان" في مختلف المناطق، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر السوهاجية وتوفير احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

وأوضح سراج في تصريحات لبرنامج الخلاصة أن هذه المنافذ المتنقلة توفر مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والتموينية، مع تخفيضات تصل إلى 30% عن الأسعار الحالية في الأسواق.

وأشار إلى أن اللحوم تباع بسعر مميز للغاية، حيث يتم طرحها بسعر 270 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى أن الدواجن يتم بيعها بسعر 120 جنيهًا للكيلو، مما يتيح للمواطنين شراء هذه السلع الأساسية بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق التجارية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن هذه الأسواق ستستمر في تقديم خدماتها على مدار شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات جميع الأسر في سوهاج.