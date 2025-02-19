خلال ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بأعمال إصلاح خط المياه قطر 1200 مم خرسانة بشارع مؤسسة الزكاة أمام مستشفى اليوم الواحد.

وتابعت الشركة في بيان صادر عنها، أن ذلك يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع مؤسسة الزكاة بالكامل بجميع متفرعاته – شارع عين شمس التابع لفرع المرج ومتفرعاته – المرج الشرقية – المرج الغربية – المرج الجديدة – منطقة الخصوص)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 وحتى الساعة العاشرة مساءً في نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات في الأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

وأوضحت أنها تدفع بسيارات مياه صالحة للشرب، توزع مجانًا في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أن من يريد طلبها؛ يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.