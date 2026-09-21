إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي، في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي، وذلك وفقًا للشهادة الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد رئيس الجامعة أن إدراج المركز ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل جامعة المنوفية، ويعكس ما توليه الجامعة من اهتمام بتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ، بما يتوافق مع متطلبات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن اعتماد المركز يأتي تأكيدًا على جودة البرامج التدريبية التي يقدمها، وحرص الجامعة على تطبيق معايير الجودة في مجال التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر جامعية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإدارة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في دعم مراكزها التدريبية وتطوير إمكاناتها، والتوسع في تقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات منسوبي الجامعة والمؤسسات المختلفة، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء القدرات البشرية.

وتضمن قرار الإدراج اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي لمدة عام،

وقال الدكتور أحمد القاصد: «إن هذا الاعتماد يمثل شهادة ثقة في قدرات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية، ويؤكد حرص الجامعة على أن تكون منظومة التدريب بها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التطوير وتعزيز التحول الرقمي».

وأضاف أن الجامعة تنظر إلى التدريب باعتباره استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء المؤسسي والخدمات التي تقدمها الجامعة، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة المستمر للمركز وتوفير كل ما يلزم للارتقاء ببرامجه التدريبية وتعظيم الاستفادة منه.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وجميع العاملين به، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا لمواصلة التطوير والتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات أعضاء هيئةالتدريس.