قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزناتي: المدرسة نموذج مصغر للمجتمع.. والمعلم حجر الزاوية في بناء الهوية المصرية
بمرتب 40 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط 2300 فرصة عمل في محطة الضبعة النووية
جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة
مخزون السلع يكفي عامًا.. شعبة المواد الغذائية تطمئن المواطنين بشأن الأسعار
نزل 2 جنيه مرة واحدة.. هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك
رمضان قديروف يفوز بولاية رئاسية جديدة في الشيشان بـنسبة 99.85%
وزير الخارجية يبحث سبل حشد التمويل للمشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
قبل مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.. اكتمال صفوف منتخب مصر يبدأ اليوم
رئيس المتحف المصري الكبير يلتقي وزير الثقافة الإندونيسي لبحث تعزيز التعاون في مجال المتاحف
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فاليات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية
مرصد الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى.. 69 ألف مستوطن خلال عام
بعد قرار فصل عام لأي طالب يصور معلمه.. تربوي: عقاب جيد ومناسب للمخالفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي، في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي، وذلك وفقًا للشهادة الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وأكد رئيس الجامعة أن إدراج المركز ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل جامعة المنوفية، ويعكس ما توليه الجامعة من اهتمام بتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ، بما يتوافق مع متطلبات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي. 

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن اعتماد المركز يأتي تأكيدًا على جودة البرامج التدريبية التي يقدمها، وحرص الجامعة على تطبيق معايير الجودة في مجال التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر جامعية  قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإدارة وتكنولوجيا المعلومات. 

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في دعم مراكزها التدريبية وتطوير إمكاناتها، والتوسع في تقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات منسوبي الجامعة والمؤسسات المختلفة، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء القدرات البشرية. 

وتضمن قرار الإدراج اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي لمدة عام، 

وقال الدكتور أحمد القاصد: «إن هذا الاعتماد يمثل شهادة ثقة في قدرات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية، ويؤكد حرص الجامعة على أن تكون منظومة التدريب بها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التطوير وتعزيز التحول الرقمي». 

وأضاف أن الجامعة تنظر إلى التدريب باعتباره استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء المؤسسي والخدمات التي تقدمها الجامعة، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة المستمر للمركز وتوفير كل ما يلزم للارتقاء ببرامجه التدريبية وتعظيم الاستفادة منه. 

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وجميع العاملين به، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا لمواصلة التطوير والتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات أعضاء هيئةالتدريس. 

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية تدريب القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

جانب من الدورة التدريبية

انطلاق دورة «الفلك الشرعي» بدار الإفتاء.. ضوابط رؤية الأهلة والمواقيت وأسس الرصد الفلكي

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق 1032 قافلة دعوية بمراكز الشباب لترسيخ فكرة احترام الكبير

حكم التوسل بالنبي

ما حكم التوسل بالنبي وآل بيته؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد