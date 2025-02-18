ترامب: مصانع السيارات سيعاد بناؤها في الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم بأن مصانع السيارات في الولايات المتحدة سيعاد بناؤها بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية على بعض المنتجات ستُرفع إلى حوالي 25%، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستساهم في حماية الصناعات الأمريكية.

كما انتقد ترامب الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه لم يكن منصفاً في تعاملاته التجارية مع الولايات المتحدة. وقال: "الاتحاد الأوروبي لا يستقبل سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، وهذا غير عادل بالنسبة لنا. يجب أن يتغير هذا الوضع."