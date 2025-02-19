إسلام يوسف: الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى.. ومحمد عواد الأميز في ركلات الجزاء

اعتبر إسلام يوسف، حارس الترسانة السابق، أن النادي الأهلي ليس بحاجة إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل ما يمتلكه من حراس في صفوف الفريق.

وقال إسلام يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد، وهو يمتلك مصطفى شوبير حارس يبلغ 25 عامًا والحارس حمزة علاء وكذلك مصطفى مخلوف».

وأضاف إسلام يوسف أن حراسة مرمى النادي الزمالك ليست جيدة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن محمد عواد لديه مستوى أفضل من الذي يقدمه حاليًا وكذلك الوضع بالنسبة لمحمد صبحي.

وتحدث حارس الترسانة السابق عن أن محمد سيحا حارس حرس الحدود ساهم بأدائه الرائع في النتائج التي حققها فريق الحرس خلال الدوري هذا الموسم.

ورأى إسلام يوسف أن الحارسين محمد سيحا ومحمود جاد يستحقان الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن محمد عواد هو الحارس الأميز في ركلات الجزاء حاليًا في مصر.