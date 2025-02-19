بتعادل قاتل مع سيلتك.. بايرن ميونخ يتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

تأهل فريق بايرن ميونخ إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع سيلتك الأسكتلندي بهدف لمثله، أمس الثلاثاء.

وكان بايرن ميونخ فاز على سيلتك بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 3-2 لصالح العملاق الألماني.

افتتح نيكولاس كون التسجيل لفريق سيلتك في الدقيقة 63 من مباراة الأمس.

وعدل الكندي ألفونسو ديفيز النتيجة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني.

وبدأ بايرن ميونخ اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أوباميكانو - كيم مين جاي - كيميتش - جويريرو

الوسط: جوريتزكا - موسيالا - ستانيسيتش

الهجوم: جنابري - هاري كين - مايكل أوليس