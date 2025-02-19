ناقد رياضي يكشف موقف عبد الله السعيد من التجديد للزمالك

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن موقف عبد الله السعيد، نجم نادي الزمالك، من تجديد تعاقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، صرح فؤاد قائلاً: "عبد الله السعيد مرحب جدًا بالبقاء مع الزمالك، رغم تلقيه عروضًا خارجية، من بينها عروض من الدوري الليبي، إلا أنه فضل الاستمرار مع الفارس الأبيض".

وأشار فؤاد إلى أن السعيد يشترط الحصول على تقدير مادي مناسب من إدارة الزمالك، حيث يطالب براتب قدره 12 مليون جنيه لتجديد تعاقده لموسم إضافي.

وأوضح أيضًا أن اللاعب حصل على 6 ملايين جنيه خلال أول 6 أشهر له مع الزمالك، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه في الموسم الحالي.