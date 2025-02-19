حسام عاشور: مواجهة ميسي وإنتر ميامي اختبار ناري للأهلي في مونديال الأندية

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر بدأ فترته التدريبية مع الأهلي بنجاح، حيث حقق العديد من البطولات. ومع ذلك، أشار إلى أن كولر في الفترة الأخيرة يقوم بتغيير تشكيل الفريق بشكل متكرر، وهو ما يتطلب منه المزيد من التركيز خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل المنافسة القوية في الدوري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، وكأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عاشور، في تصريحاته للإعلامي كريم رمزي خلال برنامج "رقم 10" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "أتمنى أن يصل الأهلي إلى مراحل متقدمة في مونديال الأندية المقبل، رغم صعوبة المواجهات، حيث سيواجه الفريق في المباراة الافتتاحية فريق إنتر ميامي بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي."

واختتم عاشور تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن ينجح كولر في تحفيز لاعبي الأهلي بشكل أكبر قبل المشاركة في مونديال الأندية المقبل، والذي سيحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.