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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن أول الراحلين عن الأهلي

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن أول الراحلين عن الأهلي
شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن أول الراحلين عن الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية تخص اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي، حيث ذكر أن هناك اسم مؤكد رحيله في الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريح إذاعي عبر «أون سبورت إف إم»: “من المؤكد أن هناك لاعب أجنبي سيرحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، واللاعب قد يكون أثنين”.

وأضاف: “بيرسي تاو رحل ورضا سليم اسمه اتشال، وعلي معلول كان محل شك لكن تم تسجيله، والعدد لازال كبير”.

وأتم: “حته اللاعبين الأجانب موضوع صعب جدًا، ولذلك لازم يتم التعامل فيها بتروي، والزمالك لديه مشكلة أيضًا في اللاعبين الأجانب وشوفنا الأيام اللي فاتت موضوع ميشالاك”.

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار، البالغ من العمر 22 عاماً، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، بدءاً من يناير الجاري. 

وتدفع إدارة الأهلي مبلغ مليون و100 ألف دولار لنادي فيهيرفار المجري على دفعتين، بينما يحصل اللاعب على راتب يقارب 800 ألف دولار في الموسم.

ويُعتبر جراديشار أحد أبرز اللاعبين في الدوري المجري، حيث شارك في 22 مباراة الموسم الحالي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أخرى وهو ما جعله يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف قبل الانضمام للأهلي.

شوبير بيرسي تاو الميركاتو الصيفي رضا سليم الأهلي

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