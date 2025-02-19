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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة: بدء أعمال تطوير ورصف طريق الأوتوستراد بعرب أبوساعد

رصف طريق
رصف طريق
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن أعمال الرصف والتطوير للطرق والمحاور المرورية الحيوية تشغل الحظ الأوفر من الخطة الإستثمارية لأجهزة المحافظة فى إطار خطة شاملة للنهوض بمنظومة الطرق وصنع شبكة مواصلات تخدم كافة أنحاء المحافظة وتربط مختلف المدن بعضها ببعض وكذا لربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وفى ضوء ذلك تابع محافظ الجيزة خطة مديرية الطرق بالمحافظة في بدء تنفيذ أعمال رصف طريق الأوتوستراد بمنطقة عرب أبوساعد نطاق مركز ومدينة الصف.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل تطوير ورصف الطريق بطول ٣ كم ومتوسط عرض ١٥ م بكل إتجاه وذلك ضمن خطة الرصف الخاصة بمديرية الطرق.

كما تابع المحافظ جهود المديرية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية، حيث إطلع المحافظ على بيان بنتائج الأعمال والذى تناول تنفيذ أعمال إعادة الرصف بدءا من محور شريف إسماعيل بإتجاه محور الضبعة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالجيزة المهندسة نجوى السعيد بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى للإنتهاء من الأعمال والمتابعة الدورية للتأكد من إلتزام الشركة المنفذة بالمواصفات الفنية والهندسية، على أن يتم تشكيل لجنة لمعاينة الأعمال قبل تسلمها وبدء التشغيل التجريبى لها.

اخبار المحافظات اخبار الجيزة رصف طريق

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