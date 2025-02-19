رئيس الحكومة الإسبانية: نرفض بشكل حاسم عملية تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أن هناك رفض بشكل حاسم لعملية التهجير للمواطنين في غزة، وأن تهجير الفلسطينين يتعارض مع القانون الدولي.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية، خلال مؤتمر الصحفي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أنه تم رفع العلاقات بين إسبانيا ومصر، لـ الشراكة الاستراتيجية.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.



كما سيشهد الرئيس السيسي، الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

