أمير قطر يصل الي العاصمة الإيرانية طهران

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل منذ قليل، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب المصدر ذاته؛ فقد كان في استقبال الأمير القطري لدى وصوله مطار مهر آباد الدولي، عباس علي آبادي وزير الطاقة، و سعد بن عبدالله آل محمود سفير قطر لدى إيران، و الدكتور علي صالح آبادي السفير الإيراني لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء السفارة القطرية.

ومرافق الأمير تميم ، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.