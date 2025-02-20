قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب مصري عائد من غزة: أجرينا 170 عملية خلال 10 أيام
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
«مرصد الأزهر» يُحذر من زواج الإنترنت: ظاهرة متزايدة تحمل مخاطر خداع واستغلال
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. بـ11 كلمة يجبرك الله جبرًا عجيبًا
نشرة الفن.. أحمد العوضي ضحية رامز جلال في رمضان وزحام حول محمد رمضان في شبرا
دراما رمضانية تجمع الطرافة والرومانسية.. «شيرين»: وقعت في حب «نص الشعب اسمه محمد»
مبابي يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على مانشستر سيتي ويبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا
واشنطن بوست: إدارة ترامب تجمد أموالًا مخصصة لقوات الأمن الفلسطينية
شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي
ردا على ترامب .. زيلينسكي: الرئيس الأمريكي يعيش مساحة من التضليل مصدره روسيا
كلب مسعور يهاجم أهالي العمرانية ويعقر 15 شخصا
الأهلي يواجه الزمالك .. موعد مباراة القمة والقنوات المجانية الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025: ركز على الأداء

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025، على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025

علاقتك الرومانسية السعيدة مدعومة بالنجاح المهني، احرص على وضع خطة مالية مناسبة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، الصحة جيدة أيضًا اليوم.

توقعات برج الحمل صحيا

لن تعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بالتنفس، كما سينجح كبار السن أيضًا في إجراء العمليات الجراحية، أضف المزيد من الخضراوات الورقية إلى نظامك الغذائي وابتعد عن الكحوليات ليوم واحد.

توقعات برج الحمل مهنياً

لن يتم مكافأة أولئك الذين يعملون في مجالات الهندسة والميكانيكا والضيافة كما هو متوقع، لكن هذا مؤقت حيث ستشهد حياتك المهنية تقدمًا في الأيام القادمة، تجنب السياسة المكتبية وركز على الأداء اليوم.

برج الحمل اليوم عاطفيا

كن حذرًا أثناء التعامل مع الاضطرابات اليوم، تجنب الغرور وتوقف عن الخلافات، لا تدع علاقة حب سابقة تكون سببًا للاضطراب، ومع ذلك، لن يكون كل شيء غير عادل اليوم.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

هناك فرص لتجديد المنزل بينما يفكر كبار السن أيضًا في تقسيم الثروة بين الأطفال، قد تبيع عقارًا أو حتى تشتري سيارة جديدة.

برج الحمل توقعات برج الحمل صحيا برج الحمل صحيا توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

رئيس الوزراء

18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

الرئيس السيسي

"هدف طال انتظاره".. رسالة واضحة من الرئيس السيسي إلى نظيره الأمريكي ترامب

أرشيفية

السعودية تفرض قيودًا على بث صلاة التراويح وتحظر التصوير عبر الهواتف|تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

حالة الطقس

خريطة تفصيلية للمناطق المتأثرة بالأمطار غدًا الخميس

الأرصاد

الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاض درجات الحرارة وتحذر من موجة باردة

ترشيحاتنا

اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك|صور

هيئة السكك الحديدية

وفاة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأسبق

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بالصور

جامعة الزقازيق تنظم احتفالية خاصة لتكريم قسم جراحة «الفم والأسنان» .. صور

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير.. تعرف على الأعراض

ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض
ورم الرقبة قد يكون إشارة لمرض خطير..تعرف على الأعراض

أحمد حلمي يشارك صناع فيلم "سيرة أهل الضي" في العرض الأول بمهرجان برلين

أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي
أبطال وصناع أهل الضي

مي عمر تثير الجدل في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض
في حفل توزيع جائزة القلم الذهبي بالرياض

فيديو

بسمة بوسيل

رسالة للمطبلاتية.. بسمة بوسيل تحذر منتقديها بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد نجاتى

تعرض لحــادث.. الحالة الصحية لـ محمد نجاتى وزوجته

عمرو سعد ومحمد رمضان

عمرو سعد يخرج عن صمته بعد مقارنته بمحمد رمضان

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد