خدمات صحية وعلاجية مجانية لـ 1253 مواطنا خلال قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بوحدة "قرداحي" بمنطقة المنتزة الطبية.



وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، إن القافلة استمر عملها لمدة يومين وضمت ٨ تخصصات طبية (باطنة-اطفال-نساء-عظام- جلدية- جراحة-أسنان-تنظيم اسرة)من خلال العيادات متنقلة والثابتة وبمشاركة 32 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1253 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم والتحويل للمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



وأضافت منسق القوافل العلاجية بصحة الاسكندرية الدكتورة رشا جبريل ، أنه قد تم خلال القافلة إجراء 178 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 78 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 204 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 309 مواطنات من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.